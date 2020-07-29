Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы

"С учетом особенностей формирования иммунитета в сентябре текущего года начнется вакцинация против гриппа... С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60% населения, из числа входящих в группу риска - это должно быть порядка 75%... Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа этого года", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.