Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поставка вакцины от гриппа в регионы России начнется 31 августа, планируется вакцинировать 60% населения страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С учетом особенностей формирования иммунитета в сентябре текущего года начнется вакцинация против гриппа... С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60% населения, из числа входящих в группу риска - это должно быть порядка 75%... Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа этого года", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Она отметила, что к моменту начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране было привито от гриппа почти 50% населения страны - 74 миллиона человек, из которых более 18 миллионов дети.