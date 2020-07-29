Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575107084.html
Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы
Поставка вакцины от гриппа в регионы России начнется 31 августа, планируется вакцинировать 60% населения страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:18
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_414fb5d4b9a20f0176924b57b663dc36.jpg
https://ria.ru/20200729/1575083874.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_414fb5d4b9a20f0176924b57b663dc36.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a3f0e43bd334e429a94f057afc77cf58.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_14d59a91b556d01b2b551574e422b9ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы

14:18 29.07.2020
632
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поставка вакцины от гриппа в регионы России начнется 31 августа, планируется вакцинировать 60% населения страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С учетом особенностей формирования иммунитета в сентябре текущего года начнется вакцинация против гриппа... С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60% населения, из числа входящих в группу риска - это должно быть порядка 75%... Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа этого года", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Она отметила, что к моменту начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране было привито от гриппа почти 50% населения страны - 74 миллиона человек, из которых более 18 миллионов дети.
Работа в лаборатории
Вчера, 09:48
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
501002
Обсудить 0
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Российские медики борются с COVID-19 в восьми странах, сообщил Мурашко
Прививки
В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19
Города России. Сочи
Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму и Краснодарском крае
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала поддерживать высокий охват тестирования на коронавирус
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Разработка вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус "живет" на поверхностях
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз
Сотрудник НИИ в лаборатории
Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния