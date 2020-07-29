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Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19
Пневмонии составляют 24% в структуре общего числа выявленных случаев коронавирусной инфекции за весь период, ОРВИ - 37%, столько же - заболевания без... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:15
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Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19

14:15 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пневмонии составляют 24% в структуре общего числа выявленных случаев коронавирусной инфекции за весь период, ОРВИ - 37%, столько же - заболевания без клинических проявлений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В структуре общего числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции за весь период пневмонии составляют 24%, ОРВИ составляют 37% и заболевания без клинических проявлений - тоже 37%", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
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Она напомнила, что ежегодно подъем заболеваемости вирусными инфекциями начинается в сентябре и связан с периодом формирования организованных коллективов. По ее словам, в сентябре-октябре еженедельно регистрируются от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ. Доля гриппа составляет в этот период не более 1%. При этом начиная со второй половины декабря отмечается увеличение циркуляции вируса гриппа, добавила вице-премьер.
"Эпидемический подъем заболеваемости в последние годы в РФ начинается с северо-западных, сибирских, дальневосточных и уральских регионов страны и приходится на вторую половну января и февраль. На пике заболеваемости регистрируется от 1 миллиона до 1 миллиона 600 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в неделю. И доля циркулирующих вирусов гриппа составляет 60-80%", - отметила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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