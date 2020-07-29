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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575106527.html
Мурашко сообщил, что здравоохранение получит более 4000 аппаратов ИВЛ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июле-августе российское здравоохранение получит еще более четырех тысяч отечественных аппаратов искусственной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:27
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
владимир путин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мурашко сообщил, что здравоохранение получит более 4000 аппаратов ИВЛ

14:12 29.07.2020 (обновлено: 14:27 29.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июле-августе российское здравоохранение получит еще более четырех тысяч отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Продолжаются поставки сейчас аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Планируется, что июль-август будет поставлено еще свыше четырех тысяч аппаратов", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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