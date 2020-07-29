https://ria.ru/20200729/1575106527.html
Мурашко сообщил, что здравоохранение получит более 4000 аппаратов ИВЛ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июле-августе российское здравоохранение получит еще более четырех тысяч отечественных аппаратов искусственной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:12
2020-07-29T14:27
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
владимир путин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042495_0:0:2945:1658_1400x0_80_0_0_bbafa1ea0e5faf0f9e9b76725e61fcbb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество