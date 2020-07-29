Муфтий: хадж в Мекку в 2020 году совершат 10 тыс человек

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В хадже – паломничестве в Мекку - в этом году примут участие 10 тысяч человек, тогда как обычно - порядка 2,5 миллионов, заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Хадж начался сегодня. Завтра состоится стояние на горе Арафат. По нашим данным, в этом году хадж совершает десять тысяч человек, из которых три тысячи – подданные королевства, и около семи тысяч – иностранные жители, которые находились на территории королевства: студенты, те, кто в командировке. Обычно же хадж совершает порядка 2,5 миллионов человек", - сказал Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что все, кто не совершал хадж в последние пять лет, могли подать заявку на специальном сайте в Саудовской Аравии. Аббясов привел в пример студентов из России, которые в этом году принимают участие в хадже: после подтверждения заявки врачи взяли у них анализ на COVID, после чего выдали браслет и обязали сидеть дома, чтобы они не заразились. В самолете студенты летели, соблюдая социальную дистанцию, в Мекке их поселили в гостинице по одному в номере, а перед началом хаджа повторно взяли анализ на COVID.

Причем, уточнил муфтий, в последний момент выяснилось, что от имени короля Саудовской Аравии и хранителя двух святынь, хадж для этих студентов в этом году стал бесплатным.

"Маски, перчатки, социальная дистанция – обязательные условия для совершения хаджа. Социальная дистанция соблюдается везде: в гостинице, автобусе, самолете, мечети. Одновременно обход вокруг Каабы совершает около 100 человек", - подчеркнул Аббясов.

Традиционно во время месяца зуль-хиджа ("месяца паломничества"), который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама. Верующие, прежде всего, посещают Заповедную мечеть в Мекке, а также стараются побывать в Мечети пророка в Медине. Власти Саудовской Аравии 27 февраля приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку и посещения Медины из-за эпидемии коронавируса.