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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575106502.html
Муфтий: хадж в Мекку в 2020 году совершат 10 тыс человек
В хадже – паломничестве в Мекку - в этом году примут участие 10 тысяч человек, тогда как обычно - порядка 2,5 миллионов, заявил в среду первый заместитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Муфтий: хадж в Мекку в 2020 году совершат 10 тыс человек

14:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В хадже – паломничестве в Мекку - в этом году примут участие 10 тысяч человек, тогда как обычно - порядка 2,5 миллионов, заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Хадж начался сегодня. Завтра состоится стояние на горе Арафат. По нашим данным, в этом году хадж совершает десять тысяч человек, из которых три тысячи – подданные королевства, и около семи тысяч – иностранные жители, которые находились на территории королевства: студенты, те, кто в командировке. Обычно же хадж совершает порядка 2,5 миллионов человек", - сказал Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что все, кто не совершал хадж в последние пять лет, могли подать заявку на специальном сайте в Саудовской Аравии. Аббясов привел в пример студентов из России, которые в этом году принимают участие в хадже: после подтверждения заявки врачи взяли у них анализ на COVID, после чего выдали браслет и обязали сидеть дома, чтобы они не заразились. В самолете студенты летели, соблюдая социальную дистанцию, в Мекке их поселили в гостинице по одному в номере, а перед началом хаджа повторно взяли анализ на COVID.
Причем, уточнил муфтий, в последний момент выяснилось, что от имени короля Саудовской Аравии и хранителя двух святынь, хадж для этих студентов в этом году стал бесплатным.
"Маски, перчатки, социальная дистанция – обязательные условия для совершения хаджа. Социальная дистанция соблюдается везде: в гостинице, автобусе, самолете, мечети. Одновременно обход вокруг Каабы совершает около 100 человек", - подчеркнул Аббясов.
Мужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором
Традиционно во время месяца зуль-хиджа ("месяца паломничества"), который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама. Верующие, прежде всего, посещают Заповедную мечеть в Мекке, а также стараются побывать в Мечети пророка в Медине. Власти Саудовской Аравии 27 февраля приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку и посещения Медины из-за эпидемии коронавируса.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж можно совершить в посвященный этому месяц зуль-хиджа. В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умру) мусульманин может совершить в любое время года.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовСаудовская АравияМединаМеккаВ мире
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