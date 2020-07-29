https://ria.ru/20200729/1575106395.html
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:10
2020-07-29T14:10
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:77:2839:1673_1400x0_80_0_0_722b361186a8c57798e01292b17eaf5e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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