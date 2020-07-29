Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19

"Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.