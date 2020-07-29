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Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:10
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19

14:10 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
"Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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