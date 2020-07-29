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В России три тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся три тысячи пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:09
2020-07-29T14:19
владимир путин
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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