Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575106300.html
В России три тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся три тысячи пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:19
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_306ab454dbd0e29633432f18592762c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_306ab454dbd0e29633432f18592762c9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_212:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_c98798663bee970b1f61cf828cc9dbfb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_491:213:2326:2048_1400x0_80_0_0_943ac84a48a266fb8cb5aef28a397425.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В России три тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

14:09 29.07.2020 (обновлено: 14:19 29.07.2020)
448
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся три тысячи пациентов с коронавирусом.
По его словам, в РФ развернуто более 156 тысяч коек, госпитализированы почти 100 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией.
"В целом в реанимационных отделениях, на аппарате искусственной вентиляции легких сегодня находятся три тысячи пациентов", - сказал министр на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
39251300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Голикова: 92% вузов готовы начать учебу 1 сентября
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Мурашко сообщил, что здравоохранение получит более 4000 аппаратов ИВЛ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова сообщила о планах скрининговых исследований на 17 типов вируса
Аппарат ИВЛ
Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Муфтий: хадж в Мекку в 2020 году совершат 10 тыс человек
Сотрудник НИИ в лаборатории
Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин
Дамаск, Сирия
Суд вынес смертный приговор обвиняемым в убийстве семьи в Дамаске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния