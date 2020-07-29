Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса

"Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1,6 тысячи человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года", - сообщила Голикова в ходе встречи.