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Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса
Наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса – разработанные центром Гамалеи и "Вектором", регистрация первой планируется в августе, РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса

14:08 29.07.2020 (обновлено: 19:14 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса – разработанные центром Гамалеи и "Вектором", регистрация первой планируется в августе, а производство – в сентябре, вакцину "Вектора" предполагают зарегистрировать в сентябре с производством в октябре, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Голикова напомнила, что в мае правительство в соответствии с поручением главы государства утвердило план по разработке вакцин.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
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"Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1,6 тысячи человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года", - сообщила Голикова в ходе встречи.
"Еще одна вакцина разработана Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре 2020 года", - объявила вице-премьер.
Она отметила, что общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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