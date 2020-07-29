Голикова назвала самые перспективные российские вакцины от коронавируса

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса – разработанные центром Гамалеи и "Вектором", регистрация первой планируется в августе, а производство – в сентябре, вакцину "Вектора" предполагают зарегистрировать в сентябре с производством в октябре, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Голикова напомнила, что в мае правительство в соответствии с поручением главы государства утвердило план по разработке вакцин.
"Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1,6 тысячи человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года", - сообщила Голикова в ходе встречи.
"Еще одна вакцина разработана Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре 2020 года", - объявила вице-премьер.
Она отметила, что общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.