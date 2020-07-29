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Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным тему "сговора" России с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вознаграждения", которое якобы выплачивала Россия... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:05
россия
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россия, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, сша, в мире

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным тему "сговора" России с талибами

14:05 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вознаграждения", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.
"Мы это не обсуждали", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста портала Axios, обсуждали ли лидеры двух стран этот вопрос в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Трамп сказал это в интервью, фрагмент которого опубликовал портал.
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
18 июля, 21:21
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
"Я никогда это с ним не обсуждал", - уточнил Трамп.
По словам американского лидера, в ходе этого телефонного разговора главы двух стран обсуждали другие вопросы.
"Это был телефонный разговор для обсуждения других вопросов и, на самом деле, это тема, которую многие назвали фейковыми новостями", - заявил Трамп.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран в разговоре 23 июля обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.
Трамп заявил в телефонном разговоре с Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил, в свою очередь, в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир. Сам Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным "очень продуктивными".
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Глава Пентагона Марк Эспер
9 июля, 21:04
Глава Пентагона не получал докладов о "сговоре" России с талибами
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РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
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