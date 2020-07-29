Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным тему "сговора" России с талибами

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вознаграждения", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.

"Мы это не обсуждали", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста портала Axios, обсуждали ли лидеры двух стран этот вопрос в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Трамп сказал это в интервью, фрагмент которого опубликовал портал.

"Я никогда это с ним не обсуждал", - уточнил Трамп.

По словам американского лидера, в ходе этого телефонного разговора главы двух стран обсуждали другие вопросы.

"Это был телефонный разговор для обсуждения других вопросов и, на самом деле, это тема, которую многие назвали фейковыми новостями", - заявил Трамп.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран в разговоре 23 июля обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.

Трамп заявил в телефонном разговоре с Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР , сообщил, в свою очередь, в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир. Сам Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным "очень продуктивными".

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.