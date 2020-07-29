Путин призвал заранее просчитать и учесть все риски пандемии

"Впереди осенне-зимний период - это то время, когда во всем мире, в том числе и в России с ее природно-климатическими особенностями, традиционно отмечается рост простудных заболеваний: гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Подготовиться заблаговременно", - заявил он в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.