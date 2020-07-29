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Распространение нового коронавируса
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Путин призвал заранее просчитать и учесть все риски пандемии
Ситуация с распространением коронавируса в России может обостриться, важно заранее просчитать, учесть все риски пандемии и заблаговременно к ним подготовиться,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:06
распространение нового коронавируса
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владимир путин
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин

Путин призвал заранее просчитать и учесть все риски пандемии

14:05 29.07.2020 (обновлено: 14:06 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России может обостриться, важно заранее просчитать, учесть все риски пандемии и заблаговременно к ним подготовиться, заявил глава государства Владимир Путин.
"Впереди осенне-зимний период - это то время, когда во всем мире, в том числе и в России с ее природно-климатическими особенностями, традиционно отмечается рост простудных заболеваний: гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Подготовиться заблаговременно", - заявил он в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Путин
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