https://ria.ru/20200729/1575106029.html
Суд вынес смертный приговор обвиняемым в убийстве семьи в Дамаске
Военный уголовный суд Сирии вынес высшую меру наказания двум гражданам, обвиняемым в убийстве семьи с тремя детьми в поселении Бейт Сахем в пригороде Дамаска,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:05
2020-07-29T14:05
сирия
дамаск (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_0:77:3371:1973_1400x0_80_0_0_97e491c043c5055a82e947e7b1d9061e.jpg
https://ria.ru/20200729/1575096687.html
2
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_0:77:3371:1973_1400x0_80_0_0_97e491c043c5055a82e947e7b1d9061e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_321:0:3052:2048_1400x0_80_0_0_02cd0864ebd7e55f5a3abbada30e882e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938474_662:0:2710:2048_1400x0_80_0_0_2ff7ef5de808e47d91956c338cd1e8c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, дамаск (город), происшествия
БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости.
Военный уголовный суд Сирии вынес высшую меру наказания двум гражданам, обвиняемым в убийстве семьи с тремя детьми в поселении Бейт Сахем в пригороде Дамаска, сообщает телеканал "Аль-Алям
".
Происшествие в Бейт Сахем получило большой общественный резонанс после того, как в социальных сетях стали появляться подробности убийства семьи Ясира Сааба, чью жену изнасиловали и убили, а троих детей задушили в собственном доме на его глазах после того, как нанесли ему три ножевых ранения и оставили истекать кровью. Покидая место преступления, убийцы подожгли дом, надеясь скрыть следы преступления.
Суд объявил свое постановление на открытом заседании в присутствии главы погибшей семьи и его родителей. Во внимание были приняты неоднократные аресты подсудимых и приведенные факты и доказательства, на основании которых суд смог вынести высшую меру наказания - смертную казнь, передает телеканал.