Суд вынес смертный приговор обвиняемым в убийстве семьи в Дамаске

Происшествие в Бейт Сахем получило большой общественный резонанс после того, как в социальных сетях стали появляться подробности убийства семьи Ясира Сааба, чью жену изнасиловали и убили, а троих детей задушили в собственном доме на его глазах после того, как нанесли ему три ножевых ранения и оставили истекать кровью. Покидая место преступления, убийцы подожгли дом, надеясь скрыть следы преступления.