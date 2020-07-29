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Суд вынес смертный приговор обвиняемым в убийстве семьи в Дамаске
Военный уголовный суд Сирии вынес высшую меру наказания двум гражданам, обвиняемым в убийстве семьи с тремя детьми в поселении Бейт Сахем в пригороде Дамаска,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:05
сирия
дамаск (город)
происшествия
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353
60
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сирия, дамаск (город), происшествия

Суд вынес смертный приговор обвиняемым в убийстве семьи в Дамаске

14:05 29.07.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости. Военный уголовный суд Сирии вынес высшую меру наказания двум гражданам, обвиняемым в убийстве семьи с тремя детьми в поселении Бейт Сахем в пригороде Дамаска, сообщает телеканал "Аль-Алям".
Происшествие в Бейт Сахем получило большой общественный резонанс после того, как в социальных сетях стали появляться подробности убийства семьи Ясира Сааба, чью жену изнасиловали и убили, а троих детей задушили в собственном доме на его глазах после того, как нанесли ему три ножевых ранения и оставили истекать кровью. Покидая место преступления, убийцы подожгли дом, надеясь скрыть следы преступления.
Суд объявил свое постановление на открытом заседании в присутствии главы погибшей семьи и его родителей. Во внимание были приняты неоднократные аресты подсудимых и приведенные факты и доказательства, на основании которых суд смог вынести высшую меру наказания - смертную казнь, передает телеканал.
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СирияДамаск (город)Происшествия
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