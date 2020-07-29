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Южная Осетия продлила закрытие границы с Россией
Южная Осетия продлила закрытие границы с РФ до 31 августа из-за ситуации с коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:14
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, южная осетия, грузия, общество

Южная Осетия продлила закрытие границы с Россией

14:03 29.07.2020 (обновлено: 14:14 29.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ЦХИНВАЛ, 29 июл - РИА Новости. Южная Осетия продлила закрытие границы с РФ до 31 августа из-за ситуации с коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
Ранее сообщалось, что с 1 августа пересечь границу Южной Осетии с РФ можно будет по пакету справок.
"Ограничения на пересечение границы продлили до 31 августа", - сказала Гассиева.
Всего в Южной Осетии было зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом, 88 человек выздоровели.
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Ранее Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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