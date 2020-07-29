Южная Осетия продлила закрытие границы с Россией

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 29 июл - РИА Новости. Южная Осетия продлила закрытие границы с РФ до 31 августа из-за ситуации с коронавирусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.

Ранее сообщалось, что с 1 августа пересечь границу Южной Осетии с РФ можно будет по пакету справок.

"Ограничения на пересечение границы продлили до 31 августа", - сказала Гассиева.

Всего в Южной Осетии было зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом, 88 человек выздоровели.

Ранее Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией . При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.