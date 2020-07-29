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Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации
Вакцина от коронавируса, разработанная центром Гамалеи, находится на стадии государственной регистрации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи

Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации

14:03 29.07.2020
471
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, разработанная центром Гамалеи, находится на стадии государственной регистрации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, завершаются – препарат находится на стадии государственной регистрации", - рассказал Кузнецов агентству.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
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