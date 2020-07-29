https://ria.ru/20200729/1575105832.html
Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации
Вакцина от коронавируса, разработанная центром Гамалеи, находится на стадии государственной регистрации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:03
2020-07-29T14:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:156:3086:1892_1400x0_80_0_0_b66ad738247eca4135ab985514d94071.jpg
https://ria.ru/20200729/1575095182.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи