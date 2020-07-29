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Путин оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу
Решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:02
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу

14:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, заявил президент РФ Владимир Путин.
Открывая совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, Путин отметил, что обстановка в стране стабилизируется, регионы поэтапно выходят из режима ограничений.
"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших ", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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