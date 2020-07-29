Путин оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу

Открывая совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, Путин отметил, что обстановка в стране стабилизируется, регионы поэтапно выходят из режима ограничений.

"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших ", - сказал Путин.