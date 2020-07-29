https://ria.ru/20200729/1575105802.html
Путин оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу
Решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:02
2020-07-29T14:02
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коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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