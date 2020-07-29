Голикова сообщила о планах скрининговых исследований на 17 типов вируса

"Мы впервые для оценки распространения и спектра циркулирующих респираторных вирусов, а также COVID-19 в межэпидемический период, который остался вот сейчас до сентября месяца и сентябрь включительно, планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа A и B, и COVID-19", - сказала Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.