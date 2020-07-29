https://ria.ru/20200729/1575105742.html
Голикова сообщила о планах скрининговых исследований на 17 типов вируса
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:02
2020-07-29T14:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила, что в РФ в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на коронавирус
.
"Мы впервые для оценки распространения и спектра циркулирующих респираторных вирусов, а также COVID-19 в межэпидемический период, который остался вот сейчас до сентября месяца и сентябрь включительно, планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа A и B, и COVID-19", - сказала Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
По ее словам, такое обследование поможет понять, в каких регионах какие вирусы циркулируют. Он добавила, что в приоритетном порядке будут обследованы группы эпидемического риска – школьники, студенты, лица, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых и медицинские работники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.