https://ria.ru/20200729/1575105708.html
Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России улучшается, суточный прирост составляет 0,7% на протяжении ряда дней, а показатель летальности - менее 2,5%, сообщила... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:01
2020-07-29T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_414fb5d4b9a20f0176924b57b663dc36.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество