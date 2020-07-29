ЕК договорилась с Gilead о поставке лекарства при COVID-19

В начале июля сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры с Gilead о возможности обеспечить Евросоюз достаточным количеством доз "Ремдесивира", тогда как издание Guardian писало, что США скупили около 90% трехмесячного запаса у этой компании. Сообщалось, что первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что как раз составляет около 90% запаса препарата на три месяца.