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Распространение нового коронавируса
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ЕК договорилась с Gilead о поставке лекарства при COVID-19
Еврокомиссия подписала контракт с американской компанией Gilead на закупку для Евросоюза лекарства при коронавирусной инфекции COVID-19 "Ремдесивир" на 63... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, сша, в мире

ЕК договорилась с Gilead о поставке лекарства при COVID-19

13:59 29.07.2020 (обновлено: 14:14 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия подписала контракт с американской компанией Gilead на закупку для Евросоюза лекарства при коронавирусной инфекции COVID-19 "Ремдесивир" на 63 миллиона евро на фоне практически полной брони на производимые объемы медикамента со стороны США, рассказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
В начале июля сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры с Gilead о возможности обеспечить Евросоюз достаточным количеством доз "Ремдесивира", тогда как издание Guardian писало, что США скупили около 90% трехмесячного запаса у этой компании. Сообщалось, что первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что как раз составляет около 90% запаса препарата на три месяца.
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"Вчера Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на обеспечение доз Veklury, торговой марки "Ремдесивир", - сказал представитель ЕК.
По его словам, сумма контракта составила 63 миллиона евро, что позволит провести лечение порядка 30 тысяч пациентов с серьёзными симптомами при COVID-19.
Лекарство будет доступно для ЕС и Великобритании с августа, отмечается в пресс-релизе ЕК.
В конце июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства "Ремдесивир".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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