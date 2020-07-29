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Эксперт рассказал о финском опыте использования алкозамков
Алкозамки применяются в Финляндии с 2008 года, и ежегодно ими пользуются примерно 400 водителей, которые по-разному относятся к данному ограничению, рассказала... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:58
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
финляндия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), финляндия, общество

Эксперт рассказал о финском опыте использования алкозамков

13:57 29.07.2020 (обновлено: 13:58 29.07.2020)
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© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл - РИА Новости. Алкозамки применяются в Финляндии с 2008 года, и ежегодно ими пользуются примерно 400 водителей, которые по-разному относятся к данному ограничению, рассказала РИА Новости представитель Финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Марита Лёйтю.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
Алкозамок
Вчера, 12:39Акценты
Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамокВ РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.
В 2019 году в Финляндии зарегистрировано около 19 тысяч случаев вождения автомобиля в пьяном виде. Право использовать алкозамок получают водители, виновные в вождении автомобиля в алкогольном опьянении и не имеющие других запретов для управления транспортным средством. Право использовать алкозамок может быть предоставлено полицией до суда. Алкозамок может быть установлен в одно или несколько транспортных средств, управляемых одним человеком. В Финляндии применяется аренда алкозамков.
На текущий момент использование алкозамка в автомобиле стоит примерно 70 евро в месяц. Использование алкозамка является условным запретом на вождение транспортного средства и применяется минимум от 1 года до трех лет. На всё время действия условного запрета в водительских правах ставится специальная метка, о том, что данный человек может водить транспортное средство исключительно с алкозамком. По истечении запрета данная метка снимается. При нарушении запрета человек лишается водительских прав пожизненно.
"В Финляндии в период с 2012 по 2016 год 1 690 водителей выбрали право на управление автомобилем с алкозамком. Средний возраст водителей был 51 год, и 84% нарушителей были мужчинами. Самому молодому водителю было 20 лет, самому старому - 82", - рассказала Лёйтю.
В проводимых агентством исследованиях большинство опрошенных водителей, использовавших алкозамок, отмечают, что он помог им избежать вождения после употребления алкоголя. Примерно треть всех использовавших алкозамок заявили о желании его сохранить и после окончания наказания. В Финляндии средняя продолжительность использования алкозамка составляет 506 дней.
"Лица, осужденные за вождение в состоянии алкогольного опьянения, по-разному оценивали данное условное наказание. Некоторые считают её позорным напоминанием об алкогольном опьянении, другие - помощником в управлении собственной жизнью, но почти все водители чувствовали себя неловко, выдыхая воздух в присутствии других людей", - отметила она.
Представитель транспортного агентства считает, что за годы использования алкоблокировки отношение водителей к данной мере улучшилось и стало более позитивным.
По данным полиции Финляндии, устанавливать и снимать алкозамки в транспортное средство могут только авторизованные властями компании. Алкозамок представляет собой устройство, по виду напоминающего рацию, установленную в машине. Для того чтобы завести транспортное средство водитель делает выдох с использованием прибора. Если в выдыхаемом воздухе содержится более 0,1 миллиграмм на литр алкоголя - машина не заведётся. Также требуется повторение теста во время вождения. В случае обнаружения алкоголя, автомобиль не остановится, но будет постоянно звучать клаксон. Каждые 60 дней водитель обязан предоставить автомобиль поставщику услуг для снятия показаний прибора.
Алкозамок
Вчера, 09:38
Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей
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АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ФинляндияОбщество
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