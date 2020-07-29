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Распространение нового коронавируса
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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась, заявил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:07
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

13:54 29.07.2020 (обновлено: 14:07 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболевания. В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Путин предложил обсудить, что нужно сделать дополнительно, как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных, местных властей для улучшения ситуации.
"Повторю, в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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