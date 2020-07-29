Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений Пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19 , но в целом по стране обстановка стабилизировалась, заявил президент РФ Владимир Путин

"Пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболевания. В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин предложил обсудить, что нужно сделать дополнительно, как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных, местных властей для улучшения ситуации.

"Повторю, в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры", - сказал он.