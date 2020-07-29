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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
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Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

13:52 29.07.2020 (обновлено: 15:40 29.07.2020)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - сказал он на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Путин отметил, что в июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается: по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.
"Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - заявил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
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