https://ria.ru/20200729/1575105153.html
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:52
2020-07-29T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114538_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f29b7ac55816c92f1ac21fc8d635b5b1.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась.
2020-07-29T13:52
true
PT0M34S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114538_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f29b7ac55816c92f1ac21fc8d635b5b1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114538_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ee5785806b6175e5262f0086b41716fc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114538_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_d03fd8fcc5f3a86e0b53472f93934c7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - сказал он на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Путин отметил, что в июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается: по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.
"Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - заявил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.