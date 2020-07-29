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Путин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии

13:50 29.07.2020 (обновлено: 14:05 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и здоровье сотен тысяч людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
"Не без сбоев, конечно, не без проблем - так нигде не бывает - но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - добавил президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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