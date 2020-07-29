https://ria.ru/20200729/1575105060.html
Путин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:50
2020-07-29T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:45:2878:1663_1400x0_80_0_0_ca86755d6bdca9a41def13ecf44cee96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:45:2878:1663_1400x0_80_0_0_ca86755d6bdca9a41def13ecf44cee96.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_58:0:2789:2048_1400x0_80_0_0_f4cb880289ce932d96bce85d70aeae15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_399:0:2447:2048_1400x0_80_0_0_fab2c90ff3ac97b43e592d7b7974184e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса
в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и здоровье сотен тысяч людей, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
"Не без сбоев, конечно, не без проблем - так нигде не бывает - но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - добавил президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.