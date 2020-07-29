Путин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии

"Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.