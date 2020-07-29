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Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:44
россия
генеральная прокуратура рф
грузия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, генеральная прокуратура рф, грузия, происшествия

Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

13:44 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным СУСК по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Жамочкян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
"В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен… Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна", - сообщила в среду Генпрокуратура.
Отмечается, что мужчина доставлен в РФ в сопровождении спецконвоя.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
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РоссияГенеральная прокуратура РФГрузияПроисшествия
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