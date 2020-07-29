Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

"В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен… Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна", - сообщила в среду Генпрокуратура.