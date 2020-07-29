Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным СУСК по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Жамочкян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
"В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен… Компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна", - сообщила в среду Генпрокуратура.
Отмечается, что мужчина доставлен в РФ в сопровождении спецконвоя.