МВД Белоруссии рассказало наблюдателям от СНГ о порядке работы на выборах

"Барсуков проинформировал о мерах, предпринимаемых министерством для обеспечения правопорядка при проведении агитационных мероприятий, встреч с избирателями, охраны избирательных участков во время досрочного голосования и в день выборов 9 августа", - отмечается в сообщении.