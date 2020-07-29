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МВД Белоруссии рассказало наблюдателям от СНГ о порядке работы на выборах
Представители миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии встретились с руководством МВД республики, которое рассказало о предпринимаемых мерах... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:44
президентская кампания в белоруссии
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президентская кампания в белоруссии, виктор гуминский, александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии рассказало наблюдателям от СНГ о порядке работы на выборах

13:44 29.07.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Представители миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии встретились с руководством МВД республики, которое рассказало о предпринимаемых мерах по обеспечению правопорядка в ходе избирательной кампании, сообщил в среду штаб миссии.
Согласно сообщению, "29 июля 2020 года в Минске состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Виктора Гуминского с заместителем министра внутренних дел республики Александром Барсуковым".
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"Барсуков проинформировал о мерах, предпринимаемых министерством для обеспечения правопорядка при проведении агитационных мероприятий, встреч с избирателями, охраны избирательных участков во время досрочного голосования и в день выборов 9 августа", - отмечается в сообщении.
На встрече Гуминский рассказал о полномочиях и принципах работы миссии, порядке ее формирования, отметив, что долгосрочные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу избирательной кампании в регионах Белоруссии.

"Стороны договорились о взаимодействии по информированию миссии наблюдателей от СНГ о деятельности органов внутренних дел в соответствии с их компетенцией в период избирательной кампании", - добавили в штабе.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста. По данным ЦИК Белоруссии, в настоящее время на выборах аккредитованы 75 наблюдателей от СНГ.
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор ГуминскийАлександр ЛукашенкоСНГБелоруссияВ мире
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