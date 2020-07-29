СК Белоруссии не стал комментировать сообщение о задержании боевиков ЧВК

Ранее в среду госагентство Белта сообщило, что белорусские правоохранители ночью задержали недалеко от Минска 32 боевиков иностранной ЧВК.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", - заявил Кабакович.

В свою очередь официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что у нее на данный момент "нет информации по этому задержанию".