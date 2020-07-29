https://ria.ru/20200729/1575104450.html
СК Белоруссии не стал комментировать сообщение о задержании боевиков ЧВК
Следственный комитет Белоруссии не подтверждает и не опровергает информацию о задержании недалеко от Минска более 30 боевиков иностранной частной военной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:43
2020-07-29T20:04
задержание россиян под минском
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575102032.html
https://ria.ru/20200619/1573177287.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152606/41/1526064123_0:21:837:492_1400x0_80_0_0_a41671eb75a619e1a8f84173c01cc126.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, кгб белоруссии, белоруссия, в мире