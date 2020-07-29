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СК Белоруссии не стал комментировать сообщение о задержании боевиков ЧВК
Следственный комитет Белоруссии не подтверждает и не опровергает информацию о задержании недалеко от Минска более 30 боевиков иностранной частной военной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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СК Белоруссии не стал комментировать сообщение о задержании боевиков ЧВК

13:43 29.07.2020 (обновлено: 20:04 29.07.2020)
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьЗдание Следственного комитета Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь . Архивное фото
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии не подтверждает и не опровергает информацию о задержании недалеко от Минска более 30 боевиков иностранной частной военной компании, заявил РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.
Ранее в среду госагентство Белта сообщило, что белорусские правоохранители ночью задержали недалеко от Минска 32 боевиков иностранной ЧВК.
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Вчера, 13:09
Под Минском задержали свыше 30 боевиков иностранной ЧВК
"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", - заявил Кабакович.
В свою очередь официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что у нее на данный момент "нет информации по этому задержанию".
Пресс-служба КГБ Белоруссии для комментариев пока недоступна.
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