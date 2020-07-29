В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 48,2 тысячи

КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1182, до 48 235, всего с начала пандемии умерли 2269 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 47 053 случаях заражения, 2239 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 48 235 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2269 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.