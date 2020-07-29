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Онищенко прокомментировал введение плацебо при испытании вакцины
Введение плацебо некоторым участникам испытания вакцины от коронавируса абсолютно нормально и является одним из обязательных условий исследования лекарства,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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госдума рф
геннадий онищенко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал введение плацебо при испытании вакцины

13:39 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Введение плацебо некоторым участникам испытания вакцины от коронавируса абсолютно нормально и является одним из обязательных условий исследования лекарства, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
Ранее заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал, что вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо.
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"Ну и что? Это нормально. Когда мы с вами испытываем лекарство, это является одним из обязательных условий: кому-то дается просто таблетка, просто такая же, но без содержания. А кому-то дается для лечения, чтобы снять вот эту вот эмоциональную составляющую. И поэтому и такое бывает. Это один из элементов оценки эффективности вакцины", - сказал Онищенко в ответ на вопрос, используется ли подобный метод при разработке вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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