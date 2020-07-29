Онищенко прокомментировал введение плацебо при испытании вакцины

"Ну и что? Это нормально. Когда мы с вами испытываем лекарство, это является одним из обязательных условий: кому-то дается просто таблетка, просто такая же, но без содержания. А кому-то дается для лечения, чтобы снять вот эту вот эмоциональную составляющую. И поэтому и такое бывает. Это один из элементов оценки эффективности вакцины", - сказал Онищенко в ответ на вопрос, используется ли подобный метод при разработке вакцин.