Онищенко прокомментировал введение плацебо при испытании вакцины

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Введение плацебо некоторым участникам испытания вакцины от коронавируса абсолютно нормально и является одним из обязательных условий исследования лекарства, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
Ранее заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал, что вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо.
"Ну и что? Это нормально. Когда мы с вами испытываем лекарство, это является одним из обязательных условий: кому-то дается просто таблетка, просто такая же, но без содержания. А кому-то дается для лечения, чтобы снять вот эту вот эмоциональную составляющую. И поэтому и такое бывает. Это один из элементов оценки эффективности вакцины", - сказал Онищенко в ответ на вопрос, используется ли подобный метод при разработке вакцин.
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