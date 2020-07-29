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Британия приветствовала соглашение конфликтующих сторон в Йемене
Великобритания приветствует соглашение, достигнутое йеменским правительством и сепаратистами, заявил в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:38
доминик рааб
саудовская аравия
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йемен
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доминик рааб, саудовская аравия, великобритания, йемен, эр-рияд (город), в мире

Британия приветствовала соглашение конфликтующих сторон в Йемене

13:38 29.07.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания приветствует соглашение, достигнутое йеменским правительством и сепаратистами, заявил в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в среду объявили об отказе от введенного ими самоуправления в семи южных провинциях Йемена в ответ на инициативу Саудовской Аравии.
"Инициатива Эр-Рияда является ключевым шагом на пути к устойчивому мирному урегулированию конфликта в Йемене. Это объявление знаменует собой важный прогресс, и я призываю все стороны в Йемене продолжать в том же духе переговоров и компромисса", - написал Рааб.
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Доминик РаабСаудовская АравияВеликобританияЙеменЭр-Рияд (город)В мире
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