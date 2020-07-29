В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США , скончались еще 1244 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 61 660 случаев заражения.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 352 083 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 149 тысяч человек. Выздоровели более 1,3 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16,7 миллиона заразившихся и более 660 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9,7 миллиона.