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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 1244 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:37
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

13:37 29.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 1244 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 61 660 случаев заражения.
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Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 352 083 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 149 тысяч человек. Выздоровели более 1,3 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16,7 миллиона заразившихся и более 660 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9,7 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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