В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 14 456

ГАЗА, 29 июл - РИА Новости. Более 500 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Одна женщина скончалась, 520 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях. За последние сутки 74 пациента полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
По данным министерства, общее число случаев заражения составляет 14 456.
"Семнадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе три пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - добавила эль-Кела. Она подчеркнула, что показатель заражения на Западном берегу вновь увеличивается, особенно в городе Хеврон.
На данный момент на палестинских территориях скончались 82 человека с коронавирусом.
Ранее представитель палестинского правительства объявил о полном закрытии Западного берега с пятницы по воскресенье и запрете на движение в связи с праздником Курбан-байрам.
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