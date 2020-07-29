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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575103796.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 14 456
Более 500 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
здоровье - общество
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 14 456

13:32 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ГАЗА, 29 июл - РИА Новости. Более 500 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, еще один человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Одна женщина скончалась, 520 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях. За последние сутки 74 пациента полностью выздоровели", - заявила эль-Кела.
По данным министерства, общее число случаев заражения составляет 14 456.
"Семнадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе три пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - добавила эль-Кела. Она подчеркнула, что показатель заражения на Западном берегу вновь увеличивается, особенно в городе Хеврон.
На данный момент на палестинских территориях скончались 82 человека с коронавирусом.
Ранее представитель палестинского правительства объявил о полном закрытии Западного берега с пятницы по воскресенье и запрете на движение в связи с праздником Курбан-байрам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)Здоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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