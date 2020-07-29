Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посольство Франции в России не возобновит выдачу туристических виз россиянам до рекомендации Совета ЕС об открытии границ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"В настоящее время Россия все еще не входит в список стран, для которых были сняты ограничения на поездки в ЕС . Поэтому заявления на получение краткосрочной туристической визы по-прежнему не принимаются визовыми центрами VFS, с которыми мы работаем", - сообщили во французском посольстве.

На вопрос агентства о том, будет ли Франция выдавать туристические визы только после рекомендации Совета ЕС об открытии границ, в дипмиссии ответили утвердительно: "Да, таково правило".

При этом в посольстве Франции напомнили, что недавно постепенно возобновилась обработка заявок и выдачи виз для определенных категорий граждан. Так, на данном этапе принимаются документы на визы длительного пребывания с целью обучения, воссоединения семьи, профессиональной целью поездки, возвратные визы, а также на визы краткосрочного пребывания с целью обучения.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.