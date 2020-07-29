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Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ
Посольство Франции в России не возобновит выдачу туристических виз россиянам до рекомендации Совета ЕС об открытии границ, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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визы, туризм, новости - туризм, россия, евросоюз, франция

Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ

13:31 29.07.2020 (обновлено: 13:54 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФрагмент Эйфелевой башни в Париже
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посольство Франции в России не возобновит выдачу туристических виз россиянам до рекомендации Совета ЕС об открытии границ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"В настоящее время Россия все еще не входит в список стран, для которых были сняты ограничения на поездки в ЕС. Поэтому заявления на получение краткосрочной туристической визы по-прежнему не принимаются визовыми центрами VFS, с которыми мы работаем", - сообщили во французском посольстве.
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На вопрос агентства о том, будет ли Франция выдавать туристические визы только после рекомендации Совета ЕС об открытии границ, в дипмиссии ответили утвердительно: "Да, таково правило".
При этом в посольстве Франции напомнили, что недавно постепенно возобновилась обработка заявок и выдачи виз для определенных категорий граждан. Так, на данном этапе принимаются документы на визы длительного пребывания с целью обучения, воссоединения семьи, профессиональной целью поездки, возвратные визы, а также на визы краткосрочного пребывания с целью обучения.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.
Каждые 15 дней список третьих стран, с которыми европейские страны могут открыть внешние границы, обновляется. Критериями, на основании которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".
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