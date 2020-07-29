https://ria.ru/20200729/1575103733.html
Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ
Посольство Франции в России не возобновит выдачу туристических виз россиянам до рекомендации Совета ЕС об открытии границ, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:31
2020-07-29T13:54
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туризм
россия
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франция
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, туризм, новости - туризм, россия, евросоюз, франция
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посольство Франции в России не возобновит выдачу туристических виз россиянам до рекомендации Совета ЕС об открытии границ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"В настоящее время Россия все еще не входит в список стран, для которых были сняты ограничения на поездки в ЕС
. Поэтому заявления на получение краткосрочной туристической визы по-прежнему не принимаются визовыми центрами VFS, с которыми мы работаем", - сообщили во французском посольстве.
На вопрос агентства о том, будет ли Франция выдавать туристические визы только после рекомендации Совета ЕС об открытии границ, в дипмиссии ответили утвердительно: "Да, таково правило".
При этом в посольстве Франции
напомнили, что недавно постепенно возобновилась обработка заявок и выдачи виз для определенных категорий граждан. Так, на данном этапе принимаются документы на визы длительного пребывания с целью обучения, воссоединения семьи, профессиональной целью поездки, возвратные визы, а также на визы краткосрочного пребывания с целью обучения.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.
Каждые 15 дней список третьих стран, с которыми европейские страны могут открыть внешние границы, обновляется. Критериями, на основании которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".