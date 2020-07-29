Толстой назвал даты осенней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что проведение осенней сессии Ассамблеи планируется с 12 по 16 октября, и выразил надежду, что ПАСЕ сможет начать работу в привычном формате.
"Теперь ближайшие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в формате личных встреч пройдут на Крите, в городе Ханья, 15-16 сентября; 12-16 октября планируется проведение осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, надеюсь, она состоится уже в привычном формате. Но окончательное решение о проведении офлайн-встреч будет зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации в мире", - заявил Толстой, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы фракции ЕР.
Парламентарий также напомнил, что летняя сессия ПАСЕ, запланированная на 22-26 июня, была отменена из-за пандемии коронавируса.
"Вот уже несколько месяцев все заседания комитетов и комиссий ПАСЕ проводятся в формате видеоконференций. Но это не только неудобно, но и малоэффективно. Цель работы нашей делегации на площадках Ассамблеи – отстаивать интересы России, озвучивать нашу позицию по актуальным вопросам международной повестки. И делать это хотелось бы глядя прямо в глаза нашим оппонентам", - рассказал Толстой.
По его словам, из-за сложившейся ситуации накопилось огромное количество нерешенных вопросов. "Настораживает тот факт, что антироссийские доклады продолжают штамповаться, несмотря на закрытые границы, из-за чего докладчики даже не имеют возможности посетить нашу страну. В результате эти пасквили создаются на основании данных русофобских НКО. Тем не менее, это не мешает им делать умозаключения, сомнительные выводы и предъявлять очередные обвинения. Кроме того, костью в горле для наших оппонентов теперь стали принятые недавно поправки в российскую конституцию, сразу ставшие мишенью для всех русофобов", - пояснил парламентарий.
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