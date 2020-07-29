Толстой назвал даты осенней сессии ПАСЕ

"Вот уже несколько месяцев все заседания комитетов и комиссий ПАСЕ проводятся в формате видеоконференций. Но это не только неудобно, но и малоэффективно. Цель работы нашей делегации на площадках Ассамблеи – отстаивать интересы России, озвучивать нашу позицию по актуальным вопросам международной повестки. И делать это хотелось бы глядя прямо в глаза нашим оппонентам", - рассказал Толстой.

По его словам, из-за сложившейся ситуации накопилось огромное количество нерешенных вопросов. "Настораживает тот факт, что антироссийские доклады продолжают штамповаться, несмотря на закрытые границы, из-за чего докладчики даже не имеют возможности посетить нашу страну. В результате эти пасквили создаются на основании данных русофобских НКО. Тем не менее, это не мешает им делать умозаключения, сомнительные выводы и предъявлять очередные обвинения. Кроме того, костью в горле для наших оппонентов теперь стали принятые недавно поправки в российскую конституцию, сразу ставшие мишенью для всех русофобов", - пояснил парламентарий.