Мишустин отметил необходимость учитывать цели развития в нацпроектах

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости учитывать уже определенные национальные цели развития России при реализации государственных программ, национальных проектов, а также инвестиционных программ государственных предприятий и компаний.

Светланой Чупшевой. Премьер в среду провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив ( АСИ

"Мне кажется, очень важно, чтобы сейчас - после того, как мы определились с национальными целями, - мы делали декомпозицию тех самых целей, о которых говорил президент России, в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и компаний", - заявил Мишустин в ходе беседы.

Он отметил, что АСИ очень активно работает с бизнесом по всей стране, и особенно активно агентство проводило эту работу в текущей непростой ситуации, в период пандемии коронавируса. Кроме работы по стратегическим инициативам, АСИ составляет профильный национальный рейтинг и занимается системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе, напомнил глава кабмина.

"Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации , также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что при работе над нацпроектом "Туризм" стратегически важно определить особые акценты в развитии отрасли. Он также добавил, что кабмин работает над тем, чтобы основные положения и мероприятия нацпроекта были согласованы всеми заинтересованными ведомствами.