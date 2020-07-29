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Мишустин отметил необходимость учитывать цели развития в нацпроектах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости учитывать уже определенные национальные цели развития России при реализации государственных РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:36
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
михаил мишустин
экономика
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россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), михаил мишустин, экономика

Мишустин отметил необходимость учитывать цели развития в нацпроектах

13:25 29.07.2020 (обновлено: 13:36 29.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости учитывать уже определенные национальные цели развития России при реализации государственных программ, национальных проектов, а также инвестиционных программ государственных предприятий и компаний.
Премьер в среду провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.
"Мне кажется, очень важно, чтобы сейчас - после того, как мы определились с национальными целями, - мы делали декомпозицию тех самых целей, о которых говорил президент России, в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и компаний", - заявил Мишустин в ходе беседы.
Он отметил, что АСИ очень активно работает с бизнесом по всей стране, и особенно активно агентство проводило эту работу в текущей непростой ситуации, в период пандемии коронавируса. Кроме работы по стратегическим инициативам, АСИ составляет профильный национальный рейтинг и занимается системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе, напомнил глава кабмина.
"Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации, также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны", - подчеркнул Мишустин.
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Премьер отметил, что при работе над нацпроектом "Туризм" стратегически важно определить особые акценты в развитии отрасли. Он также добавил, что кабмин работает над тем, чтобы основные положения и мероприятия нацпроекта были согласованы всеми заинтересованными ведомствами.
"Я буду очень рад, если АСИ совместно с нашими коллегами - эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко - внесет туда свой вклад и все идеи, о которых вы сейчас сказали", - сказал Мишустин.
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РоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Михаил МишустинЭкономика
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