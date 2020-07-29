Онищенко посоветовал не торопиться в Турцию после открытия границ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию с открытием границ – перелет создаст дополнительный стресс, которого в этом году и так было в избытке, лучше отдыхать в полосе своего проживания.
Глава правительства Михаил Мишустин 24 июля объявил, что принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Онищенко отметил, что открыть границы надо было раньше для деловых и межгосударственных связей.
"Конечно, Англия как туристическая страна она для гурманов, она дорогая, и ультрафиолета там много не получишь. Конечно, всех волнует Турция. Я вам так говорю: официально можно, а неофициально я вам не рекомендую", - сказал депутат.
По мнению Онищенко, россияне уже испытали много стресса в этом году из-за пандемии.
"И вот мы возьмем и в конце лета поедем в Турцию, всласть там наплескаемся в теплой водичке, "все включено" используем на 200%, а потом вернемся к нам в конце августа или начале сентября. А начало сентября у нас с вами уже не такое тепленькое. То есть мы себе создадим дополнительный стресс. Пусть турки кусают локти – поедьте в Подмосковье, дайте вашему организму прийти в себя, его ждет испытание 1 сентября, как детей, так и нас, потому что закончится пора тотальных отпусков и начнется работа", - пояснил Онищенко.
Кроме того, депутат призывает россиян избегать дополнительного стресса в связи с перелетами. Также он предостерег от поездок в Крым, который уже "гиперперегружен".
"Давайте будем отдыхать в той полосе, в которой мы живем", - подытожил Онищенко.