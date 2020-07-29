Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о коронавирусе , устроили очередной информационный вброс, не подкрепленный никакими доказательствами, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда, полковник ГРУ Алексей Кондратьев

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"На воре шапка горит. Американцы тоже самое пытались вбрасывать и о Китае. Во-первых, американские СМИ, и особенно, и не раз, - New York Times - уже заслужили репутацию " фейкньюз". Поэтому даже не стоит воспринимать это серьёзно", - сказал Кондратьев.

Во-вторых, "наше ГРУ - одна из самых закрытых спецслужб мира, а не проходной двор", добавил политик. И утечки в американские СМИ не будет по определению, отметил он.