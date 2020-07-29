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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575103296.html
Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России
Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о коронавирусе, устроили очередной информационный вброс, не подкрепленный никакими доказательствами, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей кондратьев
главное разведывательное управление рф
китай
сша
в мире
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148815/70/1488157030_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_2a74616bb141ac662a2eba83814fc450.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, алексей кондратьев, главное разведывательное управление рф, китай, сша, в мире

Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России

13:24 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВидеомост Москва – Дамаск – Астана. 16 февраля 2017
Видеомост Москва – Дамаск – Астана. 16 февраля 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о коронавирусе, устроили очередной информационный вброс, не подкрепленный никакими доказательствами, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Вчера, 12:29Распространение нового коронавируса
В Госдуме статьи с обвинениями в фейках в адрес России назвали шутками
"На воре шапка горит. Американцы тоже самое пытались вбрасывать и о Китае. Во-первых, американские СМИ, и особенно, и не раз, - New York Times - уже заслужили репутацию " фейкньюз". Поэтому даже не стоит воспринимать это серьёзно", - сказал Кондратьев.
Во-вторых, "наше ГРУ - одна из самых закрытых спецслужб мира, а не проходной двор", добавил политик. И утечки в американские СМИ не будет по определению, отметил он.
"В-третьих, голословные и бездоказательные заявления американских СМИ (как и в случае с талибами) показывают, что за последующими официальными расследованиями не следуют не только результаты, но и официальные извинения", - заключил Кондратьев.
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей КондратьевГлавное разведывательное управление РФКитайСШАВ мире
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