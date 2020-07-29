https://ria.ru/20200729/1575103296.html
Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России
Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о коронавирусе, устроили очередной информационный вброс, не подкрепленный никакими доказательствами, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:24
2020-07-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей кондратьев
главное разведывательное управление рф
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575098465.html
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китай
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148815/70/1488157030_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_2a74616bb141ac662a2eba83814fc450.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, алексей кондратьев, главное разведывательное управление рф, китай, сша, в мире
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Американские СМИ, обвиняющие РФ в фейках о коронавирусе
, устроили очередной информационный вброс, не подкрепленный никакими доказательствами, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда, полковник ГРУ Алексей Кондратьев
.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
"На воре шапка горит. Американцы тоже самое пытались вбрасывать и о Китае. Во-первых, американские СМИ, и особенно, и не раз, - New York Times - уже заслужили репутацию " фейкньюз". Поэтому даже не стоит воспринимать это серьёзно", - сказал Кондратьев.
Во-вторых, "наше ГРУ - одна из самых закрытых спецслужб мира, а не проходной двор", добавил политик. И утечки в американские СМИ не будет по определению, отметил он.
"В-третьих, голословные и бездоказательные заявления американских СМИ (как и в случае с талибами) показывают, что за последующими официальными расследованиями не следуют не только результаты, но и официальные извинения", - заключил Кондратьев.