https://ria.ru/20200729/1575103254.html
В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
Еще один памятник конфедератам демонтировали в США, в городе Мак-Доно штата Джорджия, сообщил местный телеканал WSB-TV. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:23
2020-07-29T13:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Еще один памятник конфедератам демонтировали в США
, в городе Мак-Доно штата Джорджия
, сообщил местный телеканал WSB-TV
.
Власти завершили демонтаж памятника солдатам Армии Конфедеративных штатов в среду утром, он находился на площади города Мак-Доно более ста лет.
Телеканал отмечает, что более 14 тысяч человек подписали петицию в поддержку сноса городского монумента в честь южан, три недели назад решение утвердила комиссия округа Генри.
В США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.