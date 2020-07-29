В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам

Протестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще один памятник конфедератам демонтировали в Еще один памятник конфедератам демонтировали в США , в городе Мак-Доно штата Джорджия , сообщил местный телеканал WSB-TV

Власти завершили демонтаж памятника солдатам Армии Конфедеративных штатов в среду утром, он находился на площади города Мак-Доно более ста лет.

Телеканал отмечает, что более 14 тысяч человек подписали петицию в поддержку сноса городского монумента в честь южан, три недели назад решение утвердила комиссия округа Генри.

В США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.