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В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
Еще один памятник конфедератам демонтировали в США, в городе Мак-Доно штата Джорджия, сообщил местный телеканал WSB-TV. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:23
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джорджия, сша, в мире

В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам

13:23 29.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
Протестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще один памятник конфедератам демонтировали в США, в городе Мак-Доно штата Джорджия, сообщил местный телеканал WSB-TV.
Власти завершили демонтаж памятника солдатам Армии Конфедеративных штатов в среду утром, он находился на площади города Мак-Доно более ста лет.
Телеканал отмечает, что более 14 тысяч человек подписали петицию в поддержку сноса городского монумента в честь южан, три недели назад решение утвердила комиссия округа Генри.
В США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Президент США Дональд Трамп
28 июля, 18:28
Трамп пошутил о "вине России" в беспорядках в США
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
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ДжорджияСШАВ мире
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