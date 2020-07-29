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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200729/1575103185.html
"Заговор классиков". Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин
Сын богатого помещика. Студент-бунтарь, молодой певец хмеля, эротики, свободы. В зрелые годы поэт-патриот, славянофил, сатирик, презирающий Запад. Создатель уникального поэтического стиля, соединяющего оду и сентиментальную лирику.
2020-07-29T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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"Заговор классиков". Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин
Сын богатого помещика. Студент-бунтарь, молодой певец хмеля, эротики, свободы. В зрелые годы поэт-патриот, славянофил, сатирик, презирающий Запад. Создатель уникального поэтического стиля, соединяющего оду и сентиментальную лирику.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин

14:00 29.07.2020
379
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин
Вчера, 14:00
Сын богатого помещика. Студент-бунтарь, молодой певец хмеля, эротики, свободы. В зрелые годы поэт-патриот, славянофил, сатирик, презирающий Запад. Создатель уникального поэтического стиля, соединяющего оду и сентиментальную лирику.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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