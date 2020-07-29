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Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что мальчик забрался на запасное колесо его внедорожника, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:20
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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забайкальский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

13:20 29.07.2020
3369
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что мальчик забрался на запасное колесо его внедорожника, сообщается на сайте СК РФ.
"По данным следствия, 27 июля 2020 года в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника. Машина принадлежала 59-летнему соседу, который сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки. В среду следователи задержали мужчину.
Добавляется, что на мужчину завели дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего". Следователи изъяли у него пневматическую винтовку марки Hatsan, опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели, а также подозреваемый.
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
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