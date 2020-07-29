Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что мальчик забрался на запасное колесо его внедорожника, сообщается на сайте СК РФ.

"По данным следствия, 27 июля 2020 года в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника. Машина принадлежала 59-летнему соседу, который сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки. В среду следователи задержали мужчину.