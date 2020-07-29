Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков спустя полторы недели после визита в регион главы Минздрава РФ Михаила Мурашко ушел со своего поста, на его место назначен главный врач детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 20 157 случаев. Всего уральские врачи вылечили 15 635 человек, 251 пациент скончался.
"Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Куйвашев также поблагодарил Цветкова за работу, "которая была особенно сложной в период пандемии".
Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что абулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки. Позже стало известно, что Росздравнадзор выявил в регионе грубые нарушения в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19.