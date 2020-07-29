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Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков спустя полторы недели после визита в регион главы Минздрава РФ Михаила Мурашко ушел со своего поста, РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:19
коронавирус covid-19
михаил мурашко
евгений куйвашев
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
свердловская область
екатеринбург
общество
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коронавирус covid-19, михаил мурашко, евгений куйвашев, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), свердловская область, екатеринбург, общество

Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона

13:19 29.07.2020
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков спустя полторы недели после визита в регион главы Минздрава РФ Михаила Мурашко ушел со своего поста, на его место назначен главный врач детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 20 157 случаев. Всего уральские врачи вылечили 15 635 человек, 251 пациент скончался.
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"Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Куйвашев также поблагодарил Цветкова за работу, "которая была особенно сложной в период пандемии".
Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что абулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки. Позже стало известно, что Росздравнадзор выявил в регионе грубые нарушения в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Михаил МурашкоЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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