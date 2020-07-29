https://ria.ru/20200729/1575102899.html
В Портленде в результате нападения с ножом пострадали несколько человек
Нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в Портленде (штат Орегон), полиция города ведет расследование. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:17
2020-07-29T13:17
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РИА Новости
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
портленд, орегон, сша, в мире