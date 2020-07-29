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В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
В Кремле не знают о якобы давлении силовиков на государственные СМИ Хабаровского края в связи с освещением акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:14
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
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https://ria.ru/20200729/1575076924.html
Люди митингуют 18 дней, а Кремль только собирается? А, не дай Бог , война? Мне становится страшно за страну, с таким руководством.
140
А другие ответы у них бывают? Пора уделить внимание неравнодушным гражданам Хабаровска!
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хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске

13:14 29.07.2020
226321
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле не знают о якобы давлении силовиков на государственные СМИ Хабаровского края в связи с освещением акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, считают недопустимым ограничение свободы слова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле ситуацией с ограничением свободы слова в Хабаровском крае.
Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль обязательно разберется в ситуации при наличии более подробной информации. "Мы поинтересуемся этой ситуацией, но это, конечно, недопустимо", - отметил Песков в ответ на реплику журналиста, что о проблеме написали несколько изданий.
Экс-губернатора Хабаровского края Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 03:16
Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске
7931173749758
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Люди митингуют 18 дней, а Кремль только собирается? А, не дай Бог , война? Мне становится страшно за страну, с таким руководством.
29 июля, 17:47
Игорь Зажурин
119301116
А другие ответы у них бывают? Пора уделить внимание неравнодушным гражданам Хабаровска!
29 июля, 16:55
Илья Ловыгин
103200019
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