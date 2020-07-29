В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске

"Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле ситуацией с ограничением свободы слова в Хабаровском крае.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль обязательно разберется в ситуации при наличии более подробной информации. "Мы поинтересуемся этой ситуацией, но это, конечно, недопустимо", - отметил Песков в ответ на реплику журналиста, что о проблеме написали несколько изданий.