В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле не знают о якобы давлении силовиков на государственные СМИ Хабаровского края в связи с освещением акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, считают недопустимым ограничение свободы слова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле ситуацией с ограничением свободы слова в Хабаровском крае.
Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль обязательно разберется в ситуации при наличии более подробной информации. "Мы поинтересуемся этой ситуацией, но это, конечно, недопустимо", - отметил Песков в ответ на реплику журналиста, что о проблеме написали несколько изданий.
Экс-губернатора Хабаровского края Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.