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В ЦИК рассказали о сборе подписей через портал Госуслуг
В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:13
элла памфилова
чувашская республика (чувашия)
пермский край
челябинская область
политика
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7 495 645-6601 
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353
60
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элла памфилова, чувашская республика (чувашия), пермский край, челябинская область, политика

В ЦИК рассказали о сборе подписей через портал Госуслуг

13:13 29.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники ЦИК
Сотрудники ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из них не была признана недостоверной или недействительной, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она напомнила, что рамках этой кампании проходит эксперимент по сбору части подписей в поддержку кандидатов через портал Госуслуг в Чувашской Республике, Пермском крае и Челябинской области.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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"Всего было собрано более 7000 подписей в электронном виде. В Чувашской Республике и Пермском крае подписи, собранные через ЕПГУ, представили два кандидата. При этом они собрали максимально возможное для ЕПГУ количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах", - сказала Памфилова.
Она добавила, что ни одна подпись, собранная с использованием портала государственных услуг, не была признана комиссиями недостоверной и (или) недействительной.
"Все подписи были засчитаны и вопросов к ним у комиссий не имелось", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она подчеркнула, что механизм оказался востребованным, но в него в дальнейшем могут быть внесены технические коррективы.
Единый день голосования в России пройдёт 13 сентября 2020 года.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 12:09
На довыборы в Госдуму зарегистрировались 12 кандидатов, заявила Памфилова
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Элла ПамфиловаЧувашская Республика (Чувашия)Пермский крайЧелябинская областьПолитика
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