https://ria.ru/20200729/1575102506.html
В ЦИК рассказали о сборе подписей через портал Госуслуг
В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:13
2020-07-29T13:13
элла памфилова
чувашская республика (чувашия)
пермский край
челябинская область
политика
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чувашская республика (чувашия)
пермский край
челябинская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, чувашская республика (чувашия), пермский край, челябинская область, политика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из них не была признана недостоверной или недействительной, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
Она напомнила, что рамках этой кампании проходит эксперимент по сбору части подписей в поддержку кандидатов через портал Госуслуг в Чувашской Республике
, Пермском крае
и Челябинской области
.
"Всего было собрано более 7000 подписей в электронном виде. В Чувашской Республике и Пермском крае подписи, собранные через ЕПГУ, представили два кандидата. При этом они собрали максимально возможное для ЕПГУ количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах", - сказала Памфилова.
Она добавила, что ни одна подпись, собранная с использованием портала государственных услуг, не была признана комиссиями недостоверной и (или) недействительной.
"Все подписи были засчитаны и вопросов к ним у комиссий не имелось", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она подчеркнула, что механизм оказался востребованным, но в него в дальнейшем могут быть внесены технические коррективы.
Единый день голосования в России пройдёт 13 сентября 2020 года.