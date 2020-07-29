В ЦИК рассказали о сборе подписей через портал Госуслуг

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из них не была признана недостоверной или недействительной, сообщила председатель ЦИК В ходе избирательной кампании в трех регионах в электронном виде через портал Госуслуг было собрано более семи тысяч подписей в поддержку кандидатов, ни одна из них не была признана недостоверной или недействительной, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

Пермском крае и Челябинской области. Она напомнила, что рамках этой кампании проходит эксперимент по сбору части подписей в поддержку кандидатов через портал Госуслуг в Чувашской Республике

"Всего было собрано более 7000 подписей в электронном виде. В Чувашской Республике и Пермском крае подписи, собранные через ЕПГУ, представили два кандидата. При этом они собрали максимально возможное для ЕПГУ количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах", - сказала Памфилова.

Она добавила, что ни одна подпись, собранная с использованием портала государственных услуг, не была признана комиссиями недостоверной и (или) недействительной.

"Все подписи были засчитаны и вопросов к ним у комиссий не имелось", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она подчеркнула, что механизм оказался востребованным, но в него в дальнейшем могут быть внесены технические коррективы.