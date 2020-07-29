В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 57

"Мужчина 68 лет. (У него была) двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, хронический панкреатит. Пациент поступил в тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ, (но) несмотря на проводимую необходимую терапию скончался", - сказала собеседница агентства.