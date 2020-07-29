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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 57
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 57, сообщила РИА... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:16
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353
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 57

13:16 29.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 57, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
К 28 июля в области скончались 56 пациентов с COVID-19.
"Мужчина 68 лет. (У него была) двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, хронический панкреатит. Пациент поступил в тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ, (но) несмотря на проводимую необходимую терапию скончался", - сказала собеседница агентства.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9209 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5469 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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