Патриарх Варфоломей отменил службу в монастыре Панагия Сумела из-за COVID

АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Патриаршая Божественная литургия в день Успения Богородицы 15 августа в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне - одном из древнейших в мире православных монастырей - в этом году не состоится из-за запрета турецких властей в связи с пандемией, сообщила Константинопольская церковь.

Монастырь является недействующим. В 2010 году впервые за несколько десятилетий в нем было совершено богослужение в Успение Богородицы - один из двунадесятых праздников православия. Литургию провел патриарх Константинопольский Варфоломей. Как сообщала РПЦ, первое с 1922 года богослужение в монастыре Панагия Сумела стало возможным в результате договоренностей, заключенных отделом внешних церковных связей Московского патриархата с министерством культуры и туризма Турецкой Республики и руководством провинции Трабзон. Последние пять лет богослужения там не проводятся.

Президент Турции Тайип Эрдоган накануне на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря Панагия Сумела заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства и для православных граждан уже 15 августа будет проведена служба в Сумеле.

"Настоящим объявляется, что из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса компетентные власти Турции не разрешили совершить Божественную литургию в Святом Монастыре Панагия Сумела 15 августа", - говорится в сообщении Константинопольской патриархии, опубликованном уже после заявлений Эрдогана.

Панагия Сумела - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века, находится на территории провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем Варфоломей, считающий себя лидером всего православия в мире, до сих пор не высказал свою позицию в связи с открытием мечети в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.