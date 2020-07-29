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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575101804.html
В Москве будут судить хулигана, устроившего поножовщину в храме
В Москве перед судом предстанет мужчина, напавший с ножом на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:10
религия и мировоззрение
религия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, ирина волк, москва, происшествия

В Москве будут судить хулигана, устроившего поножовщину в храме

13:07 29.07.2020 (обновлено: 13:10 29.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Москве перед судом предстанет мужчина, напавший с ножом на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Утром 16 февраля 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов вошел в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух прихожан. Тогда же его задержали и изъяли нож, перчатки, а также сверток с "веществом растительного происхождения".
Учитывая, что среди вменяемых ему сейчас статей нет статьи о незаконном обороте наркотиков, видимо, наркотиком это вещество не являлось. Молодому человеку вменяется хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
О его мотивах ничего не сообщается. Ранее Ефимов заявил полиции, что в тот день "не с той ноги встал", накануне выпивал, а утром у него "радостности не было". Его мать сообщала РИА Новости, что сын работал в Москве и доселе не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу … окончено предварительное расследование уголовного дела. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу", - сказала Волк.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеИрина ВолкМоскваПроисшествия
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