В Москве будут судить хулигана, устроившего поножовщину в храме

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Москве перед судом предстанет мужчина, напавший с ножом на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца, сообщила официальный представитель МВД России В Москве перед судом предстанет мужчина, напавший с ножом на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов вошел в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух прихожан. Тогда же его задержали и изъяли нож, перчатки, а также сверток с "веществом растительного происхождения".

Учитывая, что среди вменяемых ему сейчас статей нет статьи о незаконном обороте наркотиков, видимо, наркотиком это вещество не являлось. Молодому человеку вменяется хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

О его мотивах ничего не сообщается. Ранее Ефимов заявил полиции, что в тот день "не с той ноги встал", накануне выпивал, а утром у него "радостности не было". Его мать сообщала РИА Новости, что сын работал в Москве и доселе не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.