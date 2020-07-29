Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575101741.html
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БелТА. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:43
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575103105_0:242:2048:1394_1400x0_80_0_0_d0bb468cba57e3cc73eaf938f5272100.jpg
https://ria.ru/20200728/1575072115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575039310.html
А че стесняемся, это ж отпущенные ими ранее хохлы их азова.
425
Вагнеровцы?
340
127
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575103105_0:242:2048:1394_1400x0_80_0_0_d0bb468cba57e3cc73eaf938f5272100.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575103105_0:183:2048:1719_1400x0_80_0_0_1c5cf535cab50d8e9b6a054cf573736d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575103105_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_0ebc67c8fbe0a74a75c246beedff46d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ

13:07 29.07.2020 (обновлено: 15:43 29.07.2020)
497911
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БелТА.
Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил РИА Новости, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Пресс-службы КГБ и Госпогранкомитета пока никак не прокомментировали сообщения о задержании членов ЧВК.
Светлана Тихановская
28 июля, 21:30
Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская
Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто хочет ослабить власть, а потом делать со страной что захочет.
Вместе с тем глава Белоруссии не призвал голосовать за свою кандидатуру и заявил, что "это дело каждого".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
28 июля, 13:04
"Отвечают взаимностью". Кремль высказался о кандидатах в главы Белоруссии
74913347152354
Обсудить 127
МинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А че стесняемся, это ж отпущенные ими ранее хохлы их азова.
29 июля, 13:10
Евгений Д
36218311130
Вагнеровцы?
29 июля, 13:11
ПГПионер Гондураса
6920409238
Рекомендуем
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Магнетар
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
Лента новостейМолния