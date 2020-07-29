В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БелТА.

Официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил РИА Новости, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Пресс-службы КГБ и Госпогранкомитета пока никак не прокомментировали сообщения о задержании членов ЧВК.

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто хочет ослабить власть, а потом делать со страной что захочет.