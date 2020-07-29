В Иране число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300 тысячам

ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Иране приблизилось к 300 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2636 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 196 человек

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 298 909, жертв – 16 343. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 259 116.

По ее словам, практически половине (15 из 31) провинций страны присвоен "красный" статус, что говорит о наихудшей эпидемиологической обстановке. Во вторник в их разряд вошел и столичный регион.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

В течение июля Иран пять раз обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 235 погибших за сутки – был зафиксирован 28 июля.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.