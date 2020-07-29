Закон о Госсовете прорабатывают на экспертном уровне, сообщил Песков

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Закон о Госсовете находится в работе, им занимаются на экспертном уровне, нужно дождаться осенней сессии парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что ряд законов, в том числе о Госсовете, будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию.
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"Это будет в любом случае закон. В каком виде он будет - я пока вам не могу сказать, он прорабатывается и готовится на экспертном уровне, и здесь нужно дождаться осенней сессии", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, кто пишет законопроект и будет ли это пакет законопроектов или поправки в существующий закон.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.