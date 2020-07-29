Закон о Госсовете прорабатывают на экспертном уровне, сообщил Песков

"Это будет в любом случае закон. В каком виде он будет - я пока вам не могу сказать, он прорабатывается и готовится на экспертном уровне, и здесь нужно дождаться осенней сессии", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, кто пишет законопроект и будет ли это пакет законопроектов или поправки в существующий закон.