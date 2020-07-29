В Оренбуржье помогут снизить расходы на сельхозтехнику в лизинг

Речь идет о возмещении доходов, которые компания недополучает при оплате сельхозпроизводителями региона лизинга на льготных условиях. Льготные условия для аграриев подразумевают заключение договора лизинга на срок до 8 лет, предусматривающего вознаграждение в размере от 3,5% годовых и не более 5% годовых включительно. Таким образом правительство региона делает для фермеров более привлекательной практику финансовой аренды.