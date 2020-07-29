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Оренбургская область
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В Оренбуржье помогут снизить расходы на сельхозтехнику в лизинг
Сельхозпроизводители Оренбуржья смогут удешевить расходы на обновление парка сельскохозяйственной техники благодаря новым правилам предоставления субсидий из... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:02
оренбургская область
денис паслер
экономика
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60
денис паслер, экономика

В Оренбуржье помогут снизить расходы на сельхозтехнику в лизинг

13:02 29.07.2020
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© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"Отечественный комбайн "Ростсельмаш"
Отечественный комбайн Ростсельмаш
© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"
ОРЕНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Оренбуржья смогут удешевить расходы на обновление парка сельскохозяйственной техники благодаря новым правилам предоставления субсидий из областного бюджета Оренбургской государственной лизинговой компании, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Новые правила предоставления субсидий из областного бюджета Оренбургской государственной лизинговой компании позволят удешевить расходы на обновление парка сельскохозяйственной техники Оренбуржья", - сообщает пресс-служба.
Речь идет о возмещении доходов, которые компания недополучает при оплате сельхозпроизводителями региона лизинга на льготных условиях. Льготные условия для аграриев подразумевают заключение договора лизинга на срок до 8 лет, предусматривающего вознаграждение в размере от 3,5% годовых и не более 5% годовых включительно. Таким образом правительство региона делает для фермеров более привлекательной практику финансовой аренды.
"Уменьшение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования по лизинговому договору приведет к повышению рентабельности производства, так как удешевляется один из основных показателей себестоимости – расходы на обновление производственных фондов. Обновить парк сельскохозтехники Оренбуржья – одна из ключевых наших задач", – цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера.
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Вчера, 12:42Оренбургская область
Оренбургские фермеры получат поддержку регионального бюджета
В текущем году через Оренбургскую государственную лизинговую компанию аграриям области поставлено 125 единиц техники: 51 трактор, 11 зерноуборочных комбайнов, 63 единицы прочей сельхозтехники на общую сумму 364,15 миллиона рублей.
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Оренбургская областьДенис ПаслерЭкономика
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