В Германии рассказали о крупнейшем за 18 лет нашествии ушастых медуз

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Причины сенсационного нашествия ушастых медуз, также известных как ушастая аурелия, в западной части Причины сенсационного нашествия ушастых медуз, также известных как ушастая аурелия, в западной части Балтийского моря в этом году связаны с морскими течениями и погодой, заявила РИА Новости немецкий биолог, специалист центра исследований океана имени Гельмгольца "Геомар" в немецком Киле и технического университета в Копенгагене Корнелия Ясперс.

"Это разнится год от года. В позапрошлом году аурелий, например, было мало, в этом году их очень много. Это зависит прежде всего от морских течений, от погодных условий и ветра, так как медузы не могут самостоятельно плыть против течения. Но мы наблюдаем, что в отдельные годы количество медуз очень большое. Например, в западном части Балтики, от Фленсбурга до Киля и Любека это было зафиксировано в 1982, 2002 годах и вот сейчас", - заявила эксперт.

По словам Ясперс, медузы данного вида не представляют угрозы для людей. Их присутствие в море в этом году указывает на то, что "вода была довольно теплой, и что они получали много пищи, поэтому очень быстро достигали крупных размеров".

Однако эксперт добавила, что, помимо ушастых медуз, биологи обнаружили в Балтике также "не местных ребристых медуз, таких как гребневик мнемиопсис, которых мы наблюдаем в этом году на два-три месяца раньше, чем обычно, и они сейчас экстремально распространены". Хотя данные животные есть пока только в тех регионах Балтики, где уровень солености воды высок - это необходимое условие для их размножения. Это означает, что "в польских, российских территориальных водах этот вид представлен лишь частично", пояснила Ясперс. Из-за общего незначительного содержания соли в Балтийском море редко заплывают и дискомедузы, представители которых могут оставлять болезненные ожоги на теле человека.

"Подобные циклы появления медуз - это нормальное явление. Но появление медуз из других регионов вызывает, конечно, беспокойство, поскольку они являются серьезными конкурентами в добыче пищи для местных видов рыб, которые питаются планктоном, например, сельди и балтийского шпрота. Одна медуза может откладывать в день до 12 тысяч яйцеклеток, поэтому они быстро формируют плотные массы животных", - заявила специалист.

Вместе с тем, по словам Ясперс, биологи уже обнаружили в желудках рыб в Балтийском море остатки медуз. Эксперт уточнила, что медузы не являются кормом для рыб в обычных условиях, поэтому специалистам еще предстоит установить причины подобного процесса и его масштабы.

Как заявили РИА Новости представитель Берлинского зоопарка Каролин Кюль, в коллекции океанариума которого есть экземпляры ушастой аурелии, хотя эти животные безвредны для человека, однако "надо принять во внимание, что все медузы ядовиты", просто у данного конкретного вида "яд слабый и тонкие щупальца недостаточно сильны, чтобы "пробить" человеческую кожу". Отогнать медуз во время купания не представляется возможным, так как они "являются частью планктона, макропланктоном, и их несет течением и ветром к берегу".

"В любом случае медуз категорически не рекомендуется ловить, они очень чувствительны, и если случайно наткнуться на сильно ядовитый вид, можно получить очень болезненные раны", - заявила Кюль.