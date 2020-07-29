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В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании сельхозугодий в районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:01
ситуация в днр и лнр
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353
60
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий у линии соприкосновения

13:01 29.07.2020
1285
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании сельхозугодий в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, в районе которого планируется к открытию пункт пропуска "Первомайск-Золотое".
"В районе населенного пункта Орехово отмечена установка 20 противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими 93-й бригады (украинских силовиков - ред.) на территории полей и сельскохозяйственных угодий, на которых регулярно работает техника, обрабатывающая почву, и передвигаются рабочие", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают нормы гуманитарного права, а также создают угрозу жизни мирных жителей.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
26 июля, 14:24
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