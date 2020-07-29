В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании сельхозугодий в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, в районе которого планируется к открытию пункт пропуска "Первомайск-Золотое".

"В районе населенного пункта Орехово отмечена установка 20 противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими 93-й бригады (украинских силовиков - ред.) на территории полей и сельскохозяйственных угодий, на которых регулярно работает техника, обрабатывающая почву, и передвигаются рабочие", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.