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В Кремле прокомментировали обвинение в адрес Сафронова
В Кремле по-прежнему уверены, что обвинение советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста Ивана Сафронова никоим образом не связано с его журналистской... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:00
иван сафронов
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, происшествия

В Кремле прокомментировали обвинение в адрес Сафронова

13:00 29.07.2020
593
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов в Мосгорсуде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле по-прежнему уверены, что обвинение советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста Ивана Сафронова никоим образом не связано с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз повторяю, по нашей информации обвинение никоим образом не имеет отношения к его журналистской деятельности", - сказал Песков журналистам.
Иван Сафронов
28 июля, 15:55
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Журналисты спросили Пескова, будет ли президент запрашивать дополнительные разъяснения по делу Сафронова после того, как тот отказался заключить досудебное соглашение со следствием, которое обязывало бы его, по словам адвокатов, раскрыть свои журналистские источники.
"Вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию. Согласитесь, что даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия", - ответил Песков.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент РФ Владимир Путин
23 июля, 12:52
Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину
2000013
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Иван СафроновРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
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